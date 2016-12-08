Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Совершено мошенничество на 400 тысяч манатов в отношении сотрудника ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, обратившийся с заявлением в 17-е отделение полиции Наримановского РУП житель Баку Мамедов Ханмирза Шахбаз оглу 1960 г.р. отметил, что в 2013 году его знакомый Мурадов Гумбет Мустафа оглу 1966 г.р. взял у него 400 тыс. манатов под предлогом организовать в Краснодаре совместный бизнес арматуры, однако до сих пор не вернул ему денег.

Пострадавший Х.Мамедов до 2005 года занимал должность начальника отдела Субанчинского управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. С 2016 года он работает в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Г.Мурадов же был экспертом в Центре судебной экспертизы министерства юстиции. Сейчас он занимается частным предпринимательством в Турции.

Факт расследуется Наримановским РУП.