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    ​Совершена попытка кражи из банкомата Международного банка Азербайджана

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В городе Шеки совершена попытка кражи из банкомата Международного банка Азербайджана. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шекинского районного управления полиции (РУП), задержан подозреваемый в попытке кражи житель района Вагиф Байрамов. В ходе следствия также выявлена его причастность к краже табачных изделий, совершенных 25 января в принадлежащем Сархану Ширинову магазине.

    Расследование по факту продолжается. 

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