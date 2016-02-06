Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В городе Шеки совершена попытка кражи из банкомата Международного банка Азербайджана.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шекинского районного управления полиции (РУП), задержан подозреваемый в попытке кражи житель района Вагиф Байрамов. В ходе следствия также выявлена его причастность к краже табачных изделий, совершенных 25 января в принадлежащем Сархану Ширинову магазине.

Расследование по факту продолжается.