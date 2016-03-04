Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Совершены кражи в пяти средних школах Абшеронского района.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, задержаны жители поселка Масазыр Мулькядар Рагимов, Акбер Керимов и Намиг Гасанли, подозреваемые в том, что 1 и 2 марта из средней школы №2 в городе Хырдалан украли 2500 манатов и мобильный телефон, из средней школы №1 - 580 манатов, в средней школе №1 в поселке Масазыр - компьютер, из сейфа средней школы села Чираглы Лачинского района, расположенного в поселке Масазыр - 700 манатов, из административного здания средней школы №2 - 2 компьютера.

Расследования по вышеуказанным фактам продолжаются.