Совершена кража из трех автомобилей Таможенного комитета

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На автостоянке в новом жилом массиве поселка Ходжасан из трех автомобилей марки ВМС, принадлежащих структуре Azеr Terminal, украдено по 2 аккумулятора.
Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, был задержан житель города Баку Бабаев Амид Хидаят оглу 1985 года рождения, совершивший кражу.
Отметим, что Azеr Terminal является подведомственной структурой Государственного таможенного комитета.
News DepartmentАвтор новости
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