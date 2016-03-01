Совершена кража из трех автомобилей Таможенного комитета

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На автостоянке в новом жилом массиве поселка Ходжасан из трех автомобилей марки ВМС, принадлежащих структуре Azеr Terminal, украдено по 2 аккумулятора.

Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, был задержан житель города Баку Бабаев Амид Хидаят оглу 1985 года рождения, совершивший кражу.

Отметим, что Azеr Terminal является подведомственной структурой Государственного таможенного комитета.