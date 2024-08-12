Сотрудники полиции изъяли 61 кг наркотиков, ввезенных из Ирана в Азербайджан

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в ходе которой из оборота изъят 61 кг наркотических средств.

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию, в ходе которой из оборота изъят 61 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе операции сотрудники управления задержали в Лянкяране Камрана Абдуллаева - ранее судимого члена организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. У него был обнаружен и изъят 61 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, а также банковская карта и весы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Абдуллаев, вступив в сговор с гражданином Ирана, занимался контрабандной наркотиков в Азербайджан.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.