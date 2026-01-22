Сотрудники МВД Азербайджана в ходе операции изъяли 46 кг марихуаны
Происшествия
- 22 января, 2026
- 19:21
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали двух подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории страны.
Как сообщили Report в МВД Азербайджана, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 32-летний Анар Ахмедов и 25-летний Али Сеидзаде.
Отмечается, что у них было обнаружено 46 килограммов марихуаны с добавлением вредных веществ.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
