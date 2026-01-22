Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Сотрудники МВД Азербайджана в ходе операции изъяли 46 кг марихуаны

    Происшествия
    • 22 января, 2026
    • 19:21
    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали двух подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории страны.

    Как сообщили Report в МВД Азербайджана, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 32-летний Анар Ахмедов и 25-летний Али Сеидзаде.

    Отмечается, что у них было обнаружено 46 килограммов марихуаны с добавлением вредных веществ.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    МВД Азербайджана марихуана борьба с наркоторговлей
    Видео
    DİN əməliyyat keçirib, 46 kq marixuana aşkarlanıb

