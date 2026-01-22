Сотрудники МВД Азербайджана в ходе операции изъяли 46 кг марихуаны

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали двух подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств на территории страны.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, в ходе оперативных мероприятий были задержаны 32-летний Анар Ахмедов и 25-летний Али Сеидзаде.

Отмечается, что у них было обнаружено 46 килограммов марихуаны с добавлением вредных веществ.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.