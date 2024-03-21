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Сотрудники ГПС предотвратили контрабанду около 102 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники ГПС предотвратили контрабанду около 102 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
21 марта 2024 г. 15:31
Сотрудники ГПС предотвратили контрабанду около 102 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

Инцидент произошел 20 марта в 23:36 на служебной территории погранотряда "Горадиз". Сотрудники ГПС обнаружили на берегу реки Араз резиновую лодку, в которой находились наркотики общим весом 102 кг (89 кг 940 г марихуаны, 4 кг 660 г героина, 7 кг 400 г метафетамина) и 8 010 упаковок таблеток Метадон М 40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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