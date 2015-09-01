Сотрудники генпрокуратуры и МВД Азербайджана отправились в Москву для допроса Германа Стерлигова

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана сделали совместное заявление в связи с российским бизнесменом Германом Стерлиговым, незаконно посетившим Нагорный Карабах.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Герман Стерлигов, являющийся руководителем совета директоров "Группы компаний Германа Стерлигова", и члены его семьи, заранее сговорившись с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях, и вступив в преступную связь, 4 июля 2015 года вступили на оккупированные территории, пройдя охраняемую государственную границу Азербайджанской республики без соответствующих документов за пределами контрольно-пропускного пункта, тем самым грубо нарушили требования соответствующего законодательства: "Помимо этого, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне Герман Стерлигов 13 июля 2015 года провел пресс-конференцию в Шуше и, разместив информацию на своей странице в социальной сети "В контакте", поддерживая "независимость" самопровозглашенного режима, сделал открытые призывы, направленные на нарушение международно признанной территориальной целостности Азербайджанской республики, разобщенность на религиозной и этнической почве, эксплуатацию природных ресурсов на оккупированных территориях, отмывание грязных денег, а также, занимаясь незаконным бизнесом, поощрил на это членов своей семьи".

Согласно совместному заявлению генпрокуратуры и МВД Азербайджана, так как в действиях Г.Стерлигова имеются открытые призывы, направленные против государства, состав преступления по незаконному пресечению государственной границы, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границ Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики, и он объявлен в межгосударственный розыск.

31 августа 2015 года в 17.00 Герман Стерлигов при перелете из Еревана в Москву был задержан в аэропорту Домодедово сотрудниками правоохранительных органов России, в 01.00 был временно отпущен при условии о невыезде с территории Российской Федерации.

Следственно-оперативная группа, состоящая из опытных сотрудников генпрокуратуры и министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, командирована в Москву для допроса Германа Стерлигова в качестве обвиняемого по вышеуказанным преступлениям.