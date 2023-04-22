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Сотрудникам МВД даны поручения в связи с предстоящими гонками

Сотрудникам МВД даны поручения в связи с предстоящими гонками Руководством Министерства внутренних дел даны соответствующие поручения по безопасному проведению Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку.
Происшествия
22 апреля 2023 г. 15:20
Сотрудникам МВД даны поручения в связи с предстоящими гонками

Руководством Министерства внутренних дел даны соответствующие поручения в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в условиях повышенной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Сегодня был проведен строевой смотр личного состава, который будет задействован в мероприятии, проверено состояние материально-технического обеспечения.

Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Вугар Алекперов проинструктировал личный состав о необходимости проведения мероприятия в условиях повышенной безопасности, дал дополнительные поручения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Formula 1" yarışına hazırlıqla bağlı yoxlama keçirilib, təhlükəsizlik tədbirləri barədə tapşırıqlar verilib

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