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    Сотрудника "Akkord" сбил автомобиль

    ДТП произошло в Сабунчинском районе

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку направлявшегося с работы домой 38-летнего мужчину сбил автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Пиршаги.

    Пытавшегося перейти дорогу Агаджанова Эльхана Кярям оглу 1978 г.р. сбил автомобиль.

    Водитель скрылся с места происшествия.

    Получивший тяжелые травмы Э.Агаджанов на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

    Отмечается, что Э.Агаджанов работал в предприятии группы компаний "Akkord" в Пиршаги.

    По факту ведется расследование. 

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