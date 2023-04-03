Сотрудник представительства ЕС в Азербайджане обвиняется в хищении около 1 млн манатов

На основании обращения представительства Европейского союза в Азербайджане завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бухгалтера этой структ

На основании обращения представительства Европейского союза в Азербайджане завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бухгалтера этой структуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зарифа Аббасова, работая на указанной должности в 2017-2022 годах, обналичивала денежные средства, находящиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила средства на свою зарплатную карту. Тем самым она присвоила более 980 тысяч манатов.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса АР, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.