Сотрудник Государственного таможенного комитета попал в аварию

13 февраля, 2016 12:10

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись автомобили иностранного гражданина и сотрудника госструктуры. Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Сабаильского района. Согласно информации, грузовой автомобиль марки Volvo, управляемый гражданином Ирана Рухи Тахир оглу, столкнулся с автомобилем марки Wolksvagen, принадлежащим Государственному таможенному комитету (ГТК), и управляемым жителем города Баку Наджмеддином Аллахвердиевым 1987 года рождения. В результате аварии автомобиль ГТК получил серьезные повреждения. Пострадавших нет. По факту ведется расследование в 8-м отделении полиции Сабаильского районного управления полиции.