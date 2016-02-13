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    Сотрудник Государственного таможенного комитета попал в аварию

    Его автомобиль столкнулся с автомобилем гражданина Ирана

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись автомобили иностранного гражданина и сотрудника госструктуры. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Сабаильского района. 

    Согласно информации, грузовой автомобиль марки Volvo, управляемый гражданином Ирана Рухи Тахир оглу, столкнулся с автомобилем марки Wolksvagen, принадлежащим Государственному таможенному комитету (ГТК), и управляемым жителем города Баку Наджмеддином Аллахвердиевым 1987 года рождения. В результате аварии автомобиль ГТК получил серьезные повреждения. Пострадавших нет. 

    По факту ведется расследование в 8-м отделении полиции Сабаильского районного управления полиции.

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