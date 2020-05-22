Сотрудник Госфонда задержан при получении взятки - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане к уголовной ответственности привлечено еще одно должностное лицо.

Об этом Report сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения.

Была расследована информация о том, что в Агдашском райотделе Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения была потребована взятка для предоставления социальной помощи малообеспеченной семье.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были собраны улики, указывающие на причастность к факту коррупции консультанта Агдашского районного отдела ГФСЗ Махарата Ахмедова. Было установлено, что он, злоупотребляя должностными полномочиями, в обмен на предоставление социальной помощи гражданину вымогал у его близкого родственника взятку в размере 1 000 манатов.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий М.Ахмедов был задержан 21 мая 2020 года при получении взятки.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана.

М.Ахмедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.