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Сотрудник Госфонда задержан при получении взятки - ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудник Госфонда задержан при получении взятки

В Азербайджане к уголовной ответственности привлечено еще одно должностное лицо. 

Об этом Report сообщили в пресс-службах Генпрокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения.

Была расследована информация о том, что в Агдашском райотделе Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения была потребована взятка для предоставления социальной помощи малообеспеченной семье. 

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были собраны улики, указывающие на причастность к факту коррупции консультанта Агдашского районного отдела ГФСЗ Махарата Ахмедова. Было установлено, что он, злоупотребляя должностными полномочиями, в обмен на предоставление социальной помощи гражданину вымогал у его близкого родственника взятку в размере 1 000 манатов. 

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий М.Ахмедов был задержан 21 мая 2020 года при получении взятки. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана. 

М.Ахмедов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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