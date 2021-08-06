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Сотрудник ANAMA подорвался в Агдаме на мине

Сотрудник ANAMA подорвался в Агдаме на мине 6 августа около 9:00 командированный в село Баш Гарвенд Агдамского района для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Алиев Фарид Алимуса оглу 1990 г.р. получил телесные повреждения разл
Происшествия
6 августа 2021 г. 10:18
Сотрудник ANAMA подорвался в Агдаме на мине

6 августа около 9:00 командированный в село Баш Гарвенд Агдамского района для поисков неразорвавшихся боеприпасов сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Алиев Фарид Алимуса оглу 1990 г.р. получил телесные повреждения различной степени тяжести, подорвавшись на противопехотной мине.

Как передает Report, информацию об этом распространила прокуратура Агдамского района.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судмедэкспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Агдамской районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office: ANAMA employee injured in mine explosion in Agdam
Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: "ANAMA əməkdaşı Ağdamda minaya düşüb"

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