Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший муж

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 22:56
    Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший муж

    Специалист по связям с общественностью Ширванской районной центральной больницы Ламия Ганбаева получила серьезные ножевые ранения.

    Как сообщает Report, об этом в соцсетях сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

    "У пострадавшей после обследования были диагностированы множественные резаные и колотые раны по всему телу. Она была прооперирована в Ширванской районной центральной больнице, где она работает. В настоящее время её лечение продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как средней тяжести", - сообщила она.

    Начальник отдела Министерства внутренних дел Нурлан Алиев заявил, что сотрудниками полиции предпринимаются меры по задержанию подозреваемого в совершении преступления бывшего мужа Ламии Ганбаевой, Турала Ганбаева, 1986 года рождения.

    TƏBİB сотрудница ножевые ранения
    TƏBİB-in əməkdaşı bıçaqlanıb, keçmiş həyat yoldaşı şübhəli bilinir

    Последние новости

    23:43

    Кобахидзе: Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону

    В регионе
    23:38

    Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента "иностранным агентом"

    В регионе
    23:36

    В Сирии стали известны первичные результаты выборов

    Другие страны
    23:27

    В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человек

    В регионе
    23:21

    Премьер-министром Мадагаскара назначили генерала Рюфэна Зафисамбу

    Другие страны
    23:08

    СМИ: ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

    Другие страны
    22:56

    Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший муж

    Происшествия
    22:46

    Виктор Орбан о встрече с Ильхамом Алиевым: Всегда приятно видеть друга

    Внешняя политика
    22:45

    Уиткофф и Кушнер представляют США на технических переговорах в Каире - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей