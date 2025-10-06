Сотрудница TƏBİB получила серьезные ножевые ранения, подозревается бывший муж

Специалист по связям с общественностью Ширванской районной центральной больницы Ламия Ганбаева получила серьезные ножевые ранения.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова.

"У пострадавшей после обследования были диагностированы множественные резаные и колотые раны по всему телу. Она была прооперирована в Ширванской районной центральной больнице, где она работает. В настоящее время её лечение продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как средней тяжести", - сообщила она.

Начальник отдела Министерства внутренних дел Нурлан Алиев заявил, что сотрудниками полиции предпринимаются меры по задержанию подозреваемого в совершении преступления бывшего мужа Ламии Ганбаевой, Турала Ганбаева, 1986 года рождения.