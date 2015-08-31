 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Джавида Гусейнова

    Жалоба футболиста была отклонена

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда относительно ходатайства о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

    Как сообщает Report, апелляционная жалоба Д.Гусейнова была отклонена. 

    Отметим, что на прошлой неделе в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении Джавида Гусейнова. Согласно решению суда, ходатайство было отклонено.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi