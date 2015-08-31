Состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Джавида Гусейнова

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда относительно ходатайства о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба Д.Гусейнова была отклонена.

Отметим, что на прошлой неделе в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене ареста в качестве меры пресечения на заключение под домашний арест в отношении Джавида Гусейнова. Согласно решению суда, ходатайство было отклонено.