Состоялся судебный процесс над обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов и киберпреступности

Состоялся судебный процесс над обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов и киберпреступности

Состоялся судебный процесс над обвиняемыми в уклонении от уплаты налогов и киберпреступности

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении Бахадыра Гасымова, Икрама Гасымова, Фархада Гасымова, Джавида Азизова, Вели Алиева и Анара Ахмедова, обвиняемых в легализации крупных сумм денег, уклонении от уплаты налогов и киберпреступности.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова, были заслушаны показания свидетелей.

Очередное заседание суда назначено на 6 декабря.

Отметим, что обвиняемые подозреваются в совершении незаконных денежных переводов из зарубежных стран в Азербайджан и из Азербайджана за границу. Также они уклонялись от уплаты крупных сумм налогов, незаконно осуществляя банковскую деятельность. Члены группы распределили между собой обязанности по этим операциям.

Легализация денег осуществлялась в офисах в Ясамальском районе Баку, Стамбуле и Дубае. Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 млн 409 тыс. 947 манатов. В ходе обыска в офисе и доме И. Гасымова было обнаружено 1 млн 500 тыс. долларов, 1 млн 400 тыс. манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 млн манатов. Сообщается, что золотые украшения были ввезены в страну контрабандным путем. Наложен арест на многочисленное имущество арестованных лиц и членов их семей, а также на около 100 дорогих автомобилей и других транспортных средств.

Общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.