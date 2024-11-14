Состоялось судебное заседание по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева

15:59

Состоялось судебное заседание по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева.

Как сообщает Report, потерпевшими по уголовному делу признаны Назакят Пашаева, в которую попал топор, брошенный Агададашем Агаевым, и Нуреддин Джалилов, с которым у народного артиста произошел из-за этого конфликт.

Судебный процесс идет в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Вюсала Тагиева.

Защитник Нуреддина Джалилова представил ходатайство в суд. Он заявил, что брошенный Агададашем Агаевым топор мог представлять опасность не только для него, но и для других граждан, находившихся рядом.

"В действиях Агададаша Агаева есть состав тяжкого преступления. Поэтому дело должно быть возвращено на доследование", - заявил адвокат Джалилова.

Второе ходатайство защитника касалось избрания меры пресечения в виде ареста в отношении А.Агаева.

Гособвинитель заявил, что для удовлетворения ходатайств потерпевшего Нуреддина Джалилова нет никаких оснований.

После совещания судья не удовлетворил ни одно из ходатайств.

Отметим, что народный артист обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).