Состоялось открытие административного здания, находящегося на балансе Пенитенциарной службы

Состоялось открытие после капитального ремонта административного здания, находящегося на балансе Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе.

Согласно информации, в открытии принял участие министр юстиции Фарид Ахмедов. Глава ведомства ознакомился с проведенными в здании ремонтными и реконструкционными работами.

Ф. Ахмедов также осмотрел новое административное помещение, созданное в здании для Архивного отдела Управления документооборота и работы с обращениями граждан Минюста.

Было отмечено, что помещение построено в соответствии с современными техническими стандартами, здесь созданы все условия для хранения архивных документов, а также их оцифровки.

В здании будут функционировать высокоемкие хранилища, просторные рабочие помещения и кабинет для приема граждан, соответствующий современным требованиям.