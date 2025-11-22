Состоялось открытие административного здания, находящегося на балансе Пенитенциарной службы
- 22 ноября, 2025
- 20:29
Состоялось открытие после капитального ремонта административного здания, находящегося на балансе Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе.
Согласно информации, в открытии принял участие министр юстиции Фарид Ахмедов. Глава ведомства ознакомился с проведенными в здании ремонтными и реконструкционными работами.
Ф. Ахмедов также осмотрел новое административное помещение, созданное в здании для Архивного отдела Управления документооборота и работы с обращениями граждан Минюста.
Было отмечено, что помещение построено в соответствии с современными техническими стандартами, здесь созданы все условия для хранения архивных документов, а также их оцифровки.
В здании будут функционировать высокоемкие хранилища, просторные рабочие помещения и кабинет для приема граждан, соответствующий современным требованиям.