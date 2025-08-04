Состоялось очередное судебное заседание над обвиняемым в подготовке нападения на синагогу

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта в Азербайджане.

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта в Азербайджане.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой были заслушаны показания свидетелей.

По словам свидетеля М.А., Абдулла Алиев признался признавался ему в знакомстве с неким членом террористической организации ИГИЛ. "Я познакомился с Абдуллой в ноябре 2024 года через Instagram, после чего мы начали регулярно переписываться. Он рассказывал мне об ИГИЛ. Даже сказал, что у него там есть знакомый. Через неделю он отправил мне группу. Затем он отправил другую секретную группу. Попросил меня вступить в нее. Через некоторое время он сказал мне, что собирается напасть на синагогу и попросил у меня для этого топор, нож, коктейль Молотова, перчатки.

Он сказал мне, что после этого, когда придет время, он взорвет и другие места. Сказал, чтобы я продолжил его дело после его смерти. В тот день мы направились в сторону синагоги. По дороге нас остановили сотрудники СГБ. Был проведен осмотр. В машине и при Абдулле были обнаружены принадлежащие ему вещи и зажигательные смеси", - сказал свидетель.

Очередное заседание суда состоится 22 сентября.

Отметим, что 18-летний Абдулла Алиев, проживающий в городе Сумгайыт и связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан", готовился совершить теракт против "Бакинской синагоги горских евреев".

28 декабря прошлого года он подъехал на автомобиле к зданию синагоги и намеревался атаковать ее с помощью "коктейля Молотова" и других предметов, используемых в качестве оружия.

Во время спецоперации по задержанию Абдуллы Алиева при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он планировал использовать в качестве оружия для нападения.

Абдулле Алиеву предъявлены обвинения по статьям 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 28, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР