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    Состоялись похороны нефтяника, тело которого обнаружили в туркменском секторе Каспия

    На похоронах присутствовали члены семьи и близкие нефтяника, руководство Азнефти и представители SOCAR

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На кладбище в Локбатане состоялись похороны нефтяника Имана Гасымова, пропавшего без вести в результате аварии на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли". Его тело обнаружили 27 декабря в туркменском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает корреспондент Report, на похоронах присутствовали члены семьи и близкие нефтяника, руководство "Азнефти" и представители SOCAR. На церемонии также участвовал глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов.

    Напомним, что поиски 22 пропавших без вести нефтяников продолжаются.

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