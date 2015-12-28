Состоялись похороны нефтяника, тело которого обнаружили в туркменском секторе Каспия

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На кладбище в Локбатане состоялись похороны нефтяника Имана Гасымова, пропавшего без вести в результате аварии на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли". Его тело обнаружили 27 декабря в туркменском секторе Каспийского моря.

Как сообщает корреспондент Report, на похоронах присутствовали члены семьи и близкие нефтяника, руководство "Азнефти" и представители SOCAR. На церемонии также участвовал глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов.

Напомним, что поиски 22 пропавших без вести нефтяников продолжаются.