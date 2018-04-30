Состоялись похороны Азера Тагиева

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Состоялись похороны бывшего председателя Коллегии адвокатов Азербайджана, члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азера Тагиева.

Как сообщает Report, сегодня он предан земле на кладбище "Волчьи ворота" в Ясамальском районе.

На похоронах присутствовали близкие А.Тагиева, а также председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и члены коллегии.

Напомним, что А.Тагиев скончался сегодня утром.

Отметим, что 25 апреля Азеру Тагиеву исполнилось 70 лет.

Азер Тагиев родился 25 апреля 1948 года в Шеки. После окончания средней школы высшее образование получил на юридическом факультете Азербайджанского государственного университета в 1967-1973 гг.

В 1974 году принят в члены Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, адвокатскую деятельность начал в юридической консультации №14 города Баку, в 1989-1991 гг. был секретарем Союза адвокатов СССР.

1995-2017-х годах - председателем Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, 26 июня 1998 года был назначен членом Центральной избирательной комиссии, и оставался им до конца жизни.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 24 апреля 2008 года Азеру Тагиеву присвоено почетное звание "Заслуженный юрист".