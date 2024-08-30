В Баку прошла встреча экспертов по военной медицине из Азербайджана и Сербии

В Баку прошла встреча экспертов по военной медицине из Азербайджана и Сербии.

В Баку прошла встреча экспертов по военной медицине из Азербайджана и Сербии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности начальника медицинского управления Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант медицинской службы Анар Исмаилов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Медицинского управления Минобороны Сербии генерал-майором медицинской службы Радивойе Анделковичем.

Встреча прошла в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии.

На встрече в медицинском управлении Министерства обороны состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Гостям был представлен брифинг об организации медицинской службы и военно-медицинском снабжении в азербайджанской армии.

После встречи сербская делегация посетила Главный клинический госпиталь Министерства обороны и военно-медицинский факультет, где ознакомилась с созданными условиями.