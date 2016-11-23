Потерпевший по делу Акифа Човдарова: Я отдал ему 500 тыс. долларов

"Човдаров сказал, что отдаст бриллианты Эльдару Махмудову"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда было продолжено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова адвокат А.Човдарова Шахин Рафиев выступил с ходатайством.

Он попросил прекратить уголовное дело и разрешить встречи со своим подзащитным в следственном изоляторе.

В заявлении журналистам адвокат Ш.Рафиев отметил, что ходатайство оставлено без рассмотрения.

По его словам, давший показания на прошлом заседании потерпевший Шахмар Гурбанов ответил на вопросы адвоката: "Якобы потерпевший отдал Акифу Човдарову 500 тыс. долларов, 2 бриллианта в 4 карата и 1 бриллиант в 5 каратов. Однако он сказал, что не помнит где передал деньги и бриллианты".

Адвокат подчеркнул, что А.Човдаров доставлен в суд под наблюдением двух врачей: "У Акифа Човдарова затрудненное дыхание, поэтому объявлен перерыв в процессе".

Затем потерпевший Ш.Гурбанов сделал заявление журналистам: "Как я могу помнить событие, если прошло много времени? Я принес Акифу Човдарову 9 бриллиантов по одному карату, 1 бриллиант в 3 карата. Когда я отдал Акифу Човдарову 2 бриллианта в 4 карата и 1 бриллиант в 5 каратов, он сказал, что отдаст их Эльдару Махмудову. Я отдал ему бриллианты на общую сумму 300 тыс. долларов и деньги в сумме 500 тыс. долларов. Требую возмещения ущерба".

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших.

На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.