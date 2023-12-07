Состоится предварительное заседание по уголовному делу Гагика Восканяна

Состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича.

Состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу задержанного в Кельбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассматриваться в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

Ожидается, что на заседании прокурор огласит обвинительный акт.

Права Восканяна защищает адвокат Дильсуз Мамедов.

Потерпевшими по делу проходят пять человек.

Напомним, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении.

Г.Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.