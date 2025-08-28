Сосед: В Агдаме супружеская пара, подозреваемая в издевательствах над своими детьми, регулярно кричала по ночам из-за болезни

В Агдаме супружеская пара, подозреваемая в издевательствах над малолетними детьми, по словам соседей, по ночам регулярно кричала по причине болезни.

Об этом Карабахскому бюро Report сообщил житель села Хындырыстан Агдамского района Эльдар Гасанов.

По его словам, хотя отец малолетних, Садиг Рагимов, не имел конфликтов с соседями, он и его супруга нередко шумели по ночам:

"Раньше они жили в Баку. После смерти матери Садига, примерно четыре-пять лет назад, семья переехала в район. Обычно у них не возникало проблем с соседями, однако они постоянно кричали по ночам, поскольку были больны".

Гасанов также напомнил, что одного из детей, подвергавшегося издевательствам, некоторое время назад поместили в дом ребенка: "Но спустя какое-то время его вернули обратно в семью. Более того, они родили еще одного ребенка".

Напомним, родители, подозреваемые в совершении преступления, задержаны. Дети, ставшие жертвами домашнего насилия, будут помещены в дом малютки.