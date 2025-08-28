    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Сосед: В Агдаме супружеская пара, подозреваемая в издевательствах над своими детьми, регулярно кричала по ночам из-за болезни

    Происшествия
    • 28 августа, 2025
    • 18:29
    Сосед: В Агдаме супружеская пара, подозреваемая в издевательствах над своими детьми, регулярно кричала по ночам из-за болезни

    В Агдаме супружеская пара, подозреваемая в издевательствах над малолетними детьми, по словам соседей, по ночам регулярно кричала по причине болезни.

    Об этом Карабахскому бюро Report сообщил житель села Хындырыстан Агдамского района Эльдар Гасанов.

    По его словам, хотя отец малолетних, Садиг Рагимов, не имел конфликтов с соседями, он и его супруга нередко шумели по ночам:

    "Раньше они жили в Баку. После смерти матери Садига, примерно четыре-пять лет назад, семья переехала в район. Обычно у них не возникало проблем с соседями, однако они постоянно кричали по ночам, поскольку были больны".

    Гасанов также напомнил, что одного из детей, подвергавшегося издевательствам, некоторое время назад поместили в дом ребенка: "Но спустя какое-то время его вернули обратно в семью. Более того, они родили еще одного ребенка".

    Напомним, родители, подозреваемые в совершении преступления, задержаны. Дети, ставшие жертвами домашнего насилия, будут помещены в дом малютки.

    #семья   #дети   #домашнее насилие   #социальная защита  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qonşu: Ağdamda azyaşlı övladlarına işgəncə verən valideynlər xəstə olduqları üçün gecələr mütəmadi qışqırırdılar

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей