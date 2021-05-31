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Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством

Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством Солдат Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
31 мая 2021 г. 11:13
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
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Солдат Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана покончил жизнь самоубийством.

В ответ на запрос Report, начальник отдела Пенитенциарной службы Мехман Садыгов подтвердил информацию.

Он сообщил, что 31 мая около 02:50 ночи рядовой стрелкового подразделения полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции, солдат Мухаммед Теймур оглу Алиев (2003 г.р.) во время несения службы в сторожевой башне, выстрелил в себя из вверенного ему автоматического оружия марки АК-74 и покончил жизнь самоубийством.

Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи подтвердила факт смерти.

По данному факту Бакинской военной прокуратурой проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Penitensiar xidmətin əsgəri özünü güllələyərək intihar edib

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