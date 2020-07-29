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Солдат ГПС погиб в результате несчастного случая

Солдат ГПС погиб в результате несчастного случая Руководство ГПС выражает семье и близким покойного военнослужащего соболезнования
Происшествия
29 июля 2020 г. 12:00
Солдат ГПС погиб в результате несчастного случая

Сегодня около 09:15 военнослужащий расположенной в Гарадагском районе N-й воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Гурбанлы Натиг Эльчин оглу, призванный на срочную действительную военную службу в апреле 2019 года, погиб в результате несчастного случая, произошедшего по неосторожности при выполнении хозяйственных работ.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба ГПС Азербайджана.

Сотрудники Государственной пограничной службы и военной прокуратуры проводят соответствующее разбирательство по факту.

Руководство ГПС выражает семье и близким покойного военнослужащего соболезнования.

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