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    ​SOCAR: Вопрос относительно Гиймята Мехдиева расследуется в соответствии со стандартами прозрачности и борьбы с коррупцией

    Итоги расследования будут обнародованы общественности

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на данный момент расследует распространенную в СМИ информацию о приобретении супругой заместителя начальника Управления капиталовложений SOCAR Гиймята Мехдиева вилл за рубежом.

    Как сообщили Report в SOCAR, вопрос расследуется в соответствии с существующими в компании стандартами прозрачности и борьбы с коррупцией. Итоги расследования будут обнародованы общественности.

    Отметим, что вчера СМИ распространили информацию о том, что супруга Г.Мехдиева приобрела в Бодруме 16 вилл и земельные участки на общую сумму 20 млн. долларов. 

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