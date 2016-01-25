​SOCAR: Вопрос относительно Гиймята Мехдиева расследуется в соответствии со стандартами прозрачности и борьбы с коррупцией

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) на данный момент расследует распространенную в СМИ информацию о приобретении супругой заместителя начальника Управления капиталовложений SOCAR Гиймята Мехдиева вилл за рубежом.

Как сообщили Report в SOCAR, вопрос расследуется в соответствии с существующими в компании стандартами прозрачности и борьбы с коррупцией. Итоги расследования будут обнародованы общественности.

Отметим, что вчера СМИ распространили информацию о том, что супруга Г.Мехдиева приобрела в Бодруме 16 вилл и земельные участки на общую сумму 20 млн. долларов.