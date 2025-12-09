Снявшим неэтичное видео на Аллее шехидов туристам грозит до 4 лет заключения

Государственный обвинитель потребовал лишения свободы сроком на 4 года для граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, снявших и опубликовавших в соцсетях неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева, сначала были оглашены показания свидетелей, которые не смогли участвовать в предыдущем заседании.

Затем были изучены документы по уголовному делу. Видео, снятое обвиняемыми на Аллее шехидов, было просмотрено в суде.

Сторона защиты заявила, что в их действиях не было какого-либо оскорбления могил. Они подали ходатайство о проведении лингвистической экспертизы для выяснения данного вопроса.

Гособвинитель выступил против проведения экспертизы, заявив, что доказательства, собранные следствием, состоят не только из видеоматериалов. Прокурор напомнил, что свидетели в своих показаниях также заявили, что указанные лица вели себя неэтично на Аллее шехидов.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении лингвистической экспертизы.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия. Обвинитель также в своем выступлении потребовал депортировать их из Азербайджана после отбытия наказания.

Двое участвующих в заседании со стороны потерпевших заявили, что прощают указанных лиц.

Адвокаты запросили у суда время для подготовки.

Очередное заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, что инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.