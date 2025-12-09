Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Снявшим неэтичное видео на Аллее шехидов туристам грозит до 4 лет заключения

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 19:02
    Снявшим неэтичное видео на Аллее шехидов туристам грозит до 4 лет заключения

    Государственный обвинитель потребовал лишения свободы сроком на 4 года для граждан Саудовской Аравии - Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, снявших и опубликовавших в соцсетях неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева, сначала были оглашены показания свидетелей, которые не смогли участвовать в предыдущем заседании.

    Затем были изучены документы по уголовному делу. Видео, снятое обвиняемыми на Аллее шехидов, было просмотрено в суде.

    Сторона защиты заявила, что в их действиях не было какого-либо оскорбления могил. Они подали ходатайство о проведении лингвистической экспертизы для выяснения данного вопроса.

    Гособвинитель выступил против проведения экспертизы, заявив, что доказательства, собранные следствием, состоят не только из видеоматериалов. Прокурор напомнил, что свидетели в своих показаниях также заявили, что указанные лица вели себя неэтично на Аллее шехидов.

    Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении лингвистической экспертизы.

    Затем было объявлено о завершении судебного следствия. Обвинитель также в своем выступлении потребовал депортировать их из Азербайджана после отбытия наказания.

    Двое участвующих в заседании со стороны потерпевших заявили, что прощают указанных лиц.

    Адвокаты запросили у суда время для подготовки.

    Очередное заседание назначено на 16 декабря.

    Напомним, что инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

    По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

    18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

    суд над туристами Сабаильский районный суд неэтичные видео
    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cəza istənilib
    Elvis

    Последние новости

    19:19

    Армения и Германия обсудили продвижение мирной повестки в регионе

    В регионе
    19:10

    "Араз-Нахчыван" обыграл "Кяпяз" в XIV туре Премьер-лиги

    Футбол
    19:03
    Фото

    В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества

    Kультурная политика
    19:02

    Снявшим неэтичное видео на Аллее шехидов туристам грозит до 4 лет заключения

    Происшествия
    18:49

    В Баку в 2026 году пройдет пленарное заседание группы "Эгмонт"

    Внутренняя политика
    18:47
    Фото

    Состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава

    Армия
    18:44

    Все члены экипажа потерпевшего крушение самолета РФ погибли - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    18:43

    Предложения Греции по SAFE отправлены на доработку

    Другие страны
    18:39
    Фото

    Ливия заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в сфере культуры

    Культура
    Лента новостей