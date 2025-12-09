İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cəza istənilib

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 18:16
    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cəza istənilib

    Dövlət ittihamçısı Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları - Alzaman Mahdi Ali, Alghabr Mohammad Hussain və Alghabr Mahdi Mohammadin 4 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.

    "Report"un məlumatına görə, Səbail Rayon Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə əvvəl iclasda iştirak edə bilməyən şahidlərin ifadəsi elan olunub.

    Sonra cinayət işi üzrə sənədlər tədqiq edilib. Onların Şəhidlər xiyabanında çəkdiyi video məhkəmədə izlənilib.

    Müdafiə tərəfi təqsirləndirilənlərin hərəkətlərində qəbirə qarşı hər hansı bir təhqir olmadığını bildiriblər.

    Onlar məsələni müəyyənləşdirmək üçün linqvistik ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı vəsatət veriblər.

    Dövlət ittihamçısı linqivistik ekspertizanın keçirilməsinə etiraz edərək bildirib ki, istintaqın topladığı sübutlar yalnız video görüntülərdən ibarət deyil. Prokuror xatırladıb ki, şahidlər də ifadələrində sözügedən şəxslərin Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik hərəkət etdiyini deyiblər.

    Məhkəmə müdafiə tərəfin linqvistik ekspertiza keçirilməsi ilə bağlı vəsatətini təmin etməyib.

    Sonra məhkəmə istintaqının yekunlaşdığı elan olunub. Çıxışlar mərhələsi başlayıb, dövlət ittihamçısı da öz növbəsində çıxış edib. İttihamçı həmçinin çıxışı zamanı onların cəzalarını çəkdikdən sonra Azərbaycan hüdudlarından çıxarılmasını istəyib.

    İclasda zərərçəkən tərəfdən iştirak edən iki nəfər sözügedən şəxsləri bağışladıqlarını deyiblər.

    Vəkillər çıxışa hazır olmadıqlarını deyərək məhkəmədən vaxt istəyiblər.

    Növbəti iclas dekabrın 16-na təyin olunub.

    Qeyd edək ki, hadisə bu ilin avqust ayında baş verib.

    İttihama görə, Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları - Alzaman Mahdi Ali, Alghabr Mohammad Hussain və Alghabr Mahdi Mohammad Şəhidlər xiyabanına gələrək bir neçə şəhidin məzarı üzərində qeyri-etik hərəkətlər ediblər.

    Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 245-ci (Qəbir üzərində təhqiredici hərəkət) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşlarının gördüyü tədbirlərlə hər üç şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb ediliblər.

