О нас

Снимавшие неэтичные видео в Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Снимавшие неэтичные видео в Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца В отношении трех иностранцев, снимавших неэтичные видео в Аллее шехидов и разместивших эти видеозаписи в социальных сетях, избрана мера пресечения в виде ареста.
Происшествия
18 августа 2025 г. 18:12
Снимавшие неэтичные видео в Аллее шехидов иностранцы арестованы на три месяца

Сабаильский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении трех иностранцев, снимавших неэтичные видео в Аллее шехидов и разместивших эти видеозаписи в соцсетях.

Как сообщает Report, решением суда каждый из них арестован сроком на три месяца.

Отметим, что в ходе расследования было установлено, что данные лица прибыли в Баку 13 августа как туристы на пять дней.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 245 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса. В результате мер, принятых сотрудниками полиции, все три человека были задержаны и привлечены к следствию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMəhkəmə Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbiləri üç ay müddətinə həbs edib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi