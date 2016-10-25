Снегопад в Гусарском районе оставил без света горное село - ФОТО

Гусар. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате сильного снегопада в горах Гусарского района рухнули 3 электрических столба.

Как сообщает северное бюро Report, деревья в лесу не выдержали тяжести снега и свалились на электрические столбы.

Сейчас 560 жилых домов в селе Урва остаются без света. ЧП произошло сегодня в 15 часов.

Представители гусарского села Урва проинформировали о случившемся Хачмазский региональный центр ОАО "Азеришыг". Прибывшие на место сотрудники структуры занимаются ремонтом высоковольтных линий электропередач.

В заявлении Report представитель сельской исполнительной власти Суледдин Искендеров сказал, что в течение ближайшего часа подача электроэнергии будет восстановлена.