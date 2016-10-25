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    Снегопад в Гусарском районе оставил без света горное село - ФОТО

    В селе Урва без электричества остаются 560 жилых домов

    Гусар. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате сильного снегопада в горах Гусарского района рухнули 3 электрических столба.

    Как сообщает северное бюро Report, деревья в лесу не выдержали тяжести снега и свалились на электрические столбы.

    Сейчас 560 жилых домов в селе Урва остаются без света. ЧП произошло сегодня в 15 часов.

    Представители гусарского села Урва проинформировали о случившемся Хачмазский региональный центр ОАО "Азеришыг". Прибывшие на место сотрудники структуры занимаются ремонтом высоковольтных линий электропередач.

    В заявлении Report представитель сельской исполнительной власти Суледдин Искендеров сказал, что в течение ближайшего часа подача электроэнергии будет восстановлена.  

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