Снег создал трудности для движения транспорта на дороге Шамаха-Гызмейдан - ФОТО

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Шамаха. 27 января. REPORT.AZ/ На дороге Шамаха-Гызмейдан из-за сильного снегопада затруднено движение транспорта.

Как передает ширванское бюро Report, идущий с утра снег создал трудности для передвижения в основном на 1, 8, 11 и 12 километре дороги.

На 9 километре дороги движение полностью ограничено, 5 километр дороги обледенел.

Для очистки дороги от снега на территорию привлечена живая сила и техника 8-го ООО Агентства государственных автодорог.

Дорога очищена от снега, движение транспорта восстановлено.