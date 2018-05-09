СМИ: В Молдове задержали наемных "киллеров" из Азербайджана

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Двух уроженцев Азербайджана задержали во время спецоперации в Молдове при попытке сбежать из Украины в Турцию, передает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

Операция по задержанию преступников прошла на съемной квартире. Местные СМИ отмечают, что азербайджанцы работали киллерами в украинской преступной группировке.

Их задержали на 72 часа, после чего должен быть решен вопрос об их выдаче Украине.

Задержанные обвиняются в заказном убийстве в Харькове.

29 марта этого года два человека расстреляли из автоматического оружия посетителей ресторана в центре Харькова. Тогда один пострадавший скончался, несколько получили ранения.