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    СМИ: В Молдове задержали наемных "киллеров" из Азербайджана

    Задержанные обвиняются в заказном убийстве в Харькове, в ходе которого они расстреляли из автоматического оружия посетителей ресторана

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Двух уроженцев Азербайджана задержали во время спецоперации в Молдове при попытке сбежать из Украины в Турцию, передает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

    Операция по задержанию преступников прошла на съемной квартире. Местные СМИ отмечают, что азербайджанцы работали киллерами в украинской преступной группировке.

    Их задержали на 72 часа, после чего должен быть решен вопрос об их выдаче Украине.

    Задержанные обвиняются в заказном убийстве в Харькове.

    29 марта этого года два человека расстреляли из автоматического оружия посетителей ресторана в центре Харькова. Тогда один пострадавший скончался, несколько получили ранения.

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