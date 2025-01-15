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СМИ: При пожаре в престижном жилом комплексе в Москве пострадали шесть человек

СМИ: При пожаре в престижном жилом комплексе в Москве пострадали шесть человек По меньшей мере шесть человек пострадали при пожаре в престижном жилом комплексе "Савеловский Сити" на севере Москвы.
Происшествия
15 января 2025 г. 07:12
СМИ: При пожаре в престижном жилом комплексе в Москве пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали при пожаре в престижном жилом комплексе "Савеловский Сити" на севере Москвы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеграм-канал "База".

"Предварительно, 6 человек пострадали во время пожара в жилом комплексе "Савеловский Сити" в Москве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире, расположенной на шестом этаже одного из корпусов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. При этом двое из пострадавших - дети.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Отметим, что ЖК "Савеловский Сити" расположен в Северном административном округе Москвы и включает жилые и коммерческие помещения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: Moskvanın prestijli yaşayış kompleksində yanğın olub, 6 nəfər yaralanıb

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