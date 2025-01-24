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СМИ: Результаты проведенного в РФ расследования подтвердили, что самолет AZAL сбили "Панцирем С-1"

СМИ: Результаты проведенного в РФ расследования подтвердили, что самолет AZAL сбили "Панцирем С-1" Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний», подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО «Панцирь С-1».
Происшествия
24 января 2025 г. 17:27
СМИ: Результаты проведенного в РФ расследования подтвердили, что самолет AZAL сбили Панцирем С-1

Расследование, проведенное в России по уголовному делу о крушении самолета AZAL близ Актау, подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".

Как передает Report, об этом сообщает Caliber.az со ссылкой на собственные источники.

"Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, как нам стало известно, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном", - говорится в статье.

По данным издания, следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на английском языке Investigation in Russia confirms Pantsir-S1 air defense system responsible for AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке KİV: AZAL-a məxsus təyyarənin “Pansir S-1” vasitəsilə vurulması təsdiqlənib

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