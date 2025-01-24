СМИ: Результаты проведенного в РФ расследования подтвердили, что самолет AZAL сбили "Панцирем С-1"

Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета «Азербайджанских Авиалиний», подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО «Панцирь С-1».

Расследование, проведенное в России по уголовному делу о крушении самолета AZAL близ Актау, подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".

Как передает Report, об этом сообщает Caliber.az со ссылкой на собственные источники.

"Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, как нам стало известно, российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном", - говорится в статье.

По данным издания, следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.