СМИ: Британский бизнесмен Линч пропал при кораблекрушении в Италии

Британский технологический предприниматель Майкл Линч пропал без вести в результате кораблекрушения парусного суда у берегов Сицилии в Италии.

Британский технологический предприниматель Майкл Линч пропал без вести в результате кораблекрушения парусного суда у берегов Сицилии в Италии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к поисково-спасательной операции.

Газета The Daily Telegraph напоминает, что Линча на родине нередко называли "британским Биллом Гейтсом" за его влияние в сфере высоких технологий в Соединенном Королевстве. Он один из основателей технологической компании Autonomy, которая была приобретена в 2011 году гигантом Hewlett-Packard (HP) примерно за $11 млрд. Это сделка принесла бизнесмену более $800 млн прибыли, однако стала причиной 13-летней тяжбы. Американские власти предъявили Линчу обвинения в преступном сговоре, а также в мошенничестве, причем сразу по 13 пунктам.

Так, бизнесмен обвинялся в преднамеренном завышении финансовых показателей работы Autonomy - спустя год после сделки HP пришлось списать три четверти приобретенного актива. По совокупности предъявленных обвинений Линчу грозило до 20 лет в тюрьме. Однако он был оправдан в июне 2024 года.

Как уточняет The Daily Telegraph, жена бизнесмена Энджела Бакарес, которая также находилась на яхте, была спасена.

По данным агентства ANSA, парусное судно Bayesian длиной 56 м, на борту которого находились 22 человека, затонуло утром в понедельник недалеко от города Палермо. Яхта шла под флагом Великобритании, пассажиры были в основном из Соединенного Королевства, а также из Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии и с двойным гражданством Великобритании и Франции.

Береговой охране удалось спасти 15 пассажиров, среди них годовалый ребенок, которого доставили в детскую больницу Палермо. На месте крушения водолазы нашли тело одного из пассажиров. Шестеро, в том числе четыре британца, все еще числятся пропавшими без вести. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.

Агентство указывает, что на прибрежный район острова, близ которого затонула лодка, ранее обрушился ураган.