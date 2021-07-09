Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые

В Сураханском районе Баку произошло тяжелое ДТП

В Сураханском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пассажир одного из транспортных средств погиб, еще семь человек - Ахмедова Райя Айдын гызы, 1960 г.р., Ахмедова Сахиба Айдын гызы 1963 г.р., Бабаева Айнур Нусрат гызы 1976 г.р., Бабаев Гумбат Шахлар оглу 1972 г.р., Мирзаева Севда Зал гызы 1968 г.р., Насибов Орхан Талыб оглу 1992 г.р. и Насибов Талиб Джахангир оглу 1966 г.р., получили травмы.

Пострадавшие были эвакуированы сотрудниками МЧС и доставлены в больницу на машине скорой помощи. Пятерых из них поместили в реанимацию, еще двоих отпустили домой на амбулаторное лечение.