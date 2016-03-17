Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности открыла "горячую линию" 192.

Как сообщает Report, граждане могут позвонить по телефону доверия (+99412) 405-99-99 или на "горячую линию" 192 (по желанию обратившихся их анонимность сохраняется).

Граждане могут сообщать о готовящихся и совершенных преступлениях, событиях и действиях, представляющих угрозу для национальной безопасности, а также других вопросах, решение которых находится в компетенции Службы государственной безопасности (СГБ). Для СГБ представляют важное значение любые сведения, которые могут помочь в обеспечении безопасности Азербайджанской Республики и граждан страны, выявлении и предотвращении разведывательной деятельности иностранных спецслужб, террористических актов.

Обращения на телефон доверия (+99412) 405-99-99 и "горячую линию" 192 принимаются дежурными круглосуточно.

Граждане должны знать, что за сознательное предоставление заведомо ложной информации о терроризме и других преступлениях предусматривается уголовная ответственность.