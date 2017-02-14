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    В Баку скончался сорвавшийся вниз во время очистки крыши от снега мужчина

    По данному факту проводится расследование

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Баку скончался мужчина, сорвавшийся вниз во время очистки крыши от снега. 

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, 6 февраля на территории под названием "Парник" в поселке Забрат Гулиев Хагверди Гусейн оглу 1949 г.р. поднялся на крышу собственного дома, чтобы очистить ее от снега. Он поскользнулся и упал с нее вниз. Х.Гулиев с тяжелыми травмами был размещен в реанимационном отделении больницы, где сегодня скончался.

    По данному факту проводится расследование. 

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