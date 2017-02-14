В Баку скончался сорвавшийся вниз во время очистки крыши от снега мужчина

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Баку скончался мужчина, сорвавшийся вниз во время очистки крыши от снега.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, 6 февраля на территории под названием "Парник" в поселке Забрат Гулиев Хагверди Гусейн оглу 1949 г.р. поднялся на крышу собственного дома, чтобы очистить ее от снега. Он поскользнулся и упал с нее вниз. Х.Гулиев с тяжелыми травмами был размещен в реанимационном отделении больницы, где сегодня скончался.

По данному факту проводится расследование.