Слесарь цемзавода погиб при взрыве колеса грузовика

В районную прокуратуру Гарадагского района поступила информация о гибели Сакита Абдуллаева, 1990 года рождения, который работал слесарем шиномонтажа на цементном заводе, расположенном на Сальянском шоссе в Гарадагском районе.

В районную прокуратуру Гарадагского района поступила информация о гибели Сакита Абдуллаева, 1990 года рождения, который работал слесарем шиномонтажа на цементном заводе, расположенном на Сальянском шоссе в Гарадагском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре Гарадагского района, в ходе расследования выяснилось, что колесо от грузовика, которое Абдуллаев пытался накачать, взорвалось. От полученного удара слесарь скончался на месте.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), ведется следствие.