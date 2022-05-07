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Слесарь цемзавода погиб при взрыве колеса грузовика

Слесарь цемзавода погиб при взрыве колеса грузовика В районную прокуратуру Гарадагского района поступила информация о гибели Сакита Абдуллаева, 1990 года рождения, который работал слесарем шиномонтажа на цементном заводе, расположенном на Сальянском шоссе в Гарадагском районе.
Происшествия
7 мая 2022 г. 11:26
Слесарь цемзавода погиб при взрыве колеса грузовика

В районную прокуратуру Гарадагского района поступила информация о гибели Сакита Абдуллаева, 1990 года рождения, который работал слесарем шиномонтажа на цементном заводе, расположенном на Сальянском шоссе в Гарадагском районе.

Как сообщили Report в прокуратуре Гарадагского района, в ходе расследования выяснилось, что колесо от грузовика, которое Абдуллаев пытался накачать, взорвалось. От полученного удара слесарь скончался на месте.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Qaradağda zavod ərazisində partlayış olub, ölən var

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