Следственно-оперативная группа Одессы занимается расследованием осквернения памятного знака от Азербайджана

Киев. 24 ноября. REPORT.AZ/ Действия неустановленных лиц, которые осквернили памятный знак в парке "Азербайджан", предварительно квалифицируются по статье 173 Административно-процессуального кодекса Украины (мелкое хулиганство).

Об этом украинскому бюро Report заявила заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, материалы дела находятся в Малиновском районном отделе полиции Одессы", - сообщила Л.Гордиевская.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в Одессе неизвестные осквернили подарок от Азербайджана, который был сделан в 2013 году - памятный знак на месте создания парка "Азербайджан".