 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Следовавший в Баку из Сочи автобус застрял в пути из-за непогоды

    Среди пассажиров - двое детей

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Следовавший из Сочи в Баку частный автобус "Мерседес" с 20 пассажирами совершил вынужденную остановку в Ставропольском крае. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставрополью.

    Вынужденная остановка произошла около трех часов утра в районе села Стародубское, на 249 км автодороги "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды". Сообщается, что причиной остановки стала замерзшая солярка. 

    Всех путников разместили в детсаду села Стародубское, накормили горячим и предоставили места для отдыха. Среди  пассажиров - двое детей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi