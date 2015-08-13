​Следователи Бакинской городской прокуратуры вновь допросили прооперировавшего журналиста профессора

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Следователи Бакинской городской прокуратуры вновь допросили профессора Садая Алиева, который проводил операцию избитому группой лиц и впоследствии скончавшемуся в Клиническом медицинском центре №1 журналисту Расиму Алиеву. Как сообщает Report, профессор подтвердил данную информацию.
В отличие от предыдущего допроса (в прошлый раз допрос проводился в Клиническом медицинском центре №1 - Report) в этот раз С.Алиев был вызван в Бакинскую городскую прокуратуру.
Сегодня во второй раз будет допрошен медицинский персонал, принимавший участие в операции.
Что касается вероятности своего ареста, С.Алиев отказался комментировать данный вопрос.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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