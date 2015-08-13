​Следователи Бакинской городской прокуратуры вновь допросили прооперировавшего журналиста профессора

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Следователи Бакинской городской прокуратуры вновь допросили профессора Садая Алиева, который проводил операцию избитому группой лиц и впоследствии скончавшемуся в Клиническом медицинском центре №1 журналисту Расиму Алиеву. Как сообщает Report, профессор подтвердил данную информацию.

В отличие от предыдущего допроса (в прошлый раз допрос проводился в Клиническом медицинском центре №1 - Report) в этот раз С.Алиев был вызван в Бакинскую городскую прокуратуру.

Сегодня во второй раз будет допрошен медицинский персонал, принимавший участие в операции.

Что касается вероятности своего ареста, С.Алиев отказался комментировать данный вопрос.