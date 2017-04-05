Скончался профессор АГУНП

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Скончался бывший проректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Исрафил Эфендиев.

Как сообщает Report, ему было 72 года.

И. Эфендиев был профессором на кафедре управления и системной инженерии АГУНП.

Отметим, что Эфендиев Исрафил Рустам оглу родился 29 марта 1945 года в селе Садыхлы Газахского района. В 1969 году он окончил АГУНП по специальности "Автоматизация технологических процессов и производства". С того же года он приступил к работе в университете. И. Эфендиев занимал позицию заведующего кафедрой "Автоматизация производственных процессов" в АГНА. В 1993-1997 гг. работал проректором по научным вопросам АГУНП, с 1995 года был директором научно-исследовательского института "Управление процессами автоматизации", созданном при Академии решением кабмина.

На основе научных результатов профессора И. Эфендиева в сфере нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Азербайджана были созданы и внедрены десятки оригинальных систем управления и уникальные средства автоматизации.

С 1993 года он являлся председателем научно-методического совета "Автоматика и робототехника" министерства образования, в 2003-2009 гг. был членом и председателем экспертного совета по научной части "Информатика и энергетика" ВАК при президенте Азербайджанской Республики, был членом комиссии, специализирующейся на защите докторских диссертаций.

Профессор также работал консультантом Национальной энциклопедии Азербайджана. В 2010 году указом президента Азербайджана был награжден медалью "Терегги".