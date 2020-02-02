​Скончался известный радиожурналист Мирза Хазар

Скончался известный радиожурналист и публицист, бывший заместитель главного редактора азербайджанского отделения радио "Свобода" Мирза Хазар.

Как передает Report, он умер в возрасте 73 лет.

Мирза Хазар родился в ноябре 1947 года в городе Гейчай. В июне 1973 года окончил юридический факультет Азербайджанского Государственного Университета. С 1973 по январь 1974 года работал адвокатом в Сумгайыте.

В июне 1974 года он покинул СССР и эмигрировал в Израиль. В 1975 году учился в Тель-Авивском университете в Израиле на специальных курсах для юристов из СССР. Служил в израильской армии с 1975 по 1976 гг.

Во время событий 20 января 1990 года в Азербайджане, Хазар подвергся сильному давлению на радио, которым он управлял. В январе 1990 года в Вашингтоне была создана специальная комиссия для расследования его деятельности. Давление продолжалось до 2003 года, когда Мирза Хазар был вынужден покинуть радио "Свобода".

С 1987 года проживал в немецком городе Мюнхене.

Аллах рехмет елесин!