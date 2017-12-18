Скелет сибирского мамонта ушел с молотка на аукционе во Франции за 548 тыс. евро

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На аукционе во французском Лионе продали скелет мамонта, найденный около 10 лет назад в Сибири. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости. Он был продан за 548 тыс. евро.

По словам экспертов, потепление климата в Сибири помогло не только обнаружить редкие скелеты, но и выяснить, как погибали животные.

Скелет достигает в высоту 3,4 м, а его бивни длиной более 3 м.