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СК РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 17:25
СК РФ возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - говорится в сообщении.

В нем говорится о том, что сотрудники СК и Генпрокуратуры РФ работают вместе с азербайджанскими коллегами над расследованием авиакатастрофы. В Грозном находятся два сотрудника азербайджанской прокуратуры.

В Кремле отметили, что "в настоящее время два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ". Также идет взаимодействие по линии профильных ведомств РФ, Азербайджана и Казахстана.

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Версия на английском языке Russian Investigative Committee opens criminal case into AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı cinayət işi açıb

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