    Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже

    Происшествия
    • 10 октября, 2025
    • 11:54
    Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже

    Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже.

    Как сообщает западное бюро Report, начавшийся с ночи сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.

    Произошло повреждение газовой линии в результате падения дерева, что стало причиной временного ограничения подачи газа абонентам.

    В настоящее время в Гяндже наблюдается снижение скорости ветра.

    Фото
    Güclü külək Gəncədə bir neçə ağacı aşırıb

