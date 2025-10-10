Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже
Происшествия
- 10 октября, 2025
- 11:54
Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, начавшийся с ночи сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.
Произошло повреждение газовой линии в результате падения дерева, что стало причиной временного ограничения подачи газа абонентам.
В настоящее время в Гяндже наблюдается снижение скорости ветра.
Последние новости
12:27
На участке "Ази Асланов-Ахмедлы" интервал движения поездов сокращен до 5 минутИнфраструктура
12:27
Пашинян: Посредством "Маршрута Трампа" Армения наладит коммуникации со странами СНГВ регионе
12:26
Индия возобновит работу посольства в КабулеДругие страны
12:24
Более 140 заведений Азербайджана подали заявки на проект "Звездный рейтинг"Здоровье
12:22
Азербайджанское кино получит четыре новые ленты при господдержке до конца 2025 годаИскусство
12:22
Суд Свердловской области отклонил апелляцию Шахина ШыхлинскогоВ регионе
12:17
ММ утвердил проект об учреждении медали в связи с 30-летием КонституцииМилли Меджлис
12:13
Лукашенко пригласил страны СНГ на конференцию по евразийской безопасности в МинскеВ регионе
12:13