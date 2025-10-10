Сильный ветер повалил несколько деревьев в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, начавшийся с ночи сильный ветер повалил в городе несколько деревьев.

Произошло повреждение газовой линии в результате падения дерева, что стало причиной временного ограничения подачи газа абонентам.

В настоящее время в Гяндже наблюдается снижение скорости ветра.